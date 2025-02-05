Yağmaksan Makina A.Ş. Sahibi Mustafa Yağlı’nın yeğeni, Necati Yağlı’nın oğlu, Selim ve Serdar Yağlı’nın ağabeyleri, Fatih Yağlı’nın kuzeni Sinan Yağlı (45), diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Sinan Yağlı’nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sinan Yağlı’nın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.