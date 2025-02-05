Besteleri kuşaktan kuşağa aktarılan sanatçı Zülfü Livaneli Livaneli, bir Soner Yalçın belgeseli olan Oradaydım’a konuk oldu. Livaneli yıllar sonra itiraf etti: “İlk kez Çorum’da gördüm ve çarpıldım” dedi.

Çocukluğunda kendi kendine saz çalmayı öğrenen ve sazın Anadolu’yla arasındaki bağ olduğuna inanan Zülfi Livaneli, Adliye Müfettişi olan babasının bir yaz tatilinde Çorum Adliyesi’ne göreve gelirken kendisini de yanında götürdüğünü ve müzik hayatının dönüm noktalarından biri olan bu anısını şu sözlerle anlattı: “O sırada Çorum’un kazalarından Mecitözü’ne gitti teftişe. Ben de çocuğum. Babam oyalanayım diye ‘Oğlum saz meraklısı buralarda saz çalan birisi var mı?’ diye sordu. Beni götürdüler bir yere bir adam böyle ince uzun sakallı bir adam küçük bir saz çıkardı. Başladı çalmaya şelpeymiş meğer bilmiyorum o zaman. Radyo sazıyla hiç alakası yok ben bir çarpıldım o müziğe.”

Livaneli’nin hayatındaki dönüm noktalarını anlattığı yakın tarihe ışık tutan belgesel Oda TV’nin youtube kanalında izlenebilir.

Belgeselin tamamı Oda TV youtube kanalında