MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ŞAHADET HABERİNİ VALİ ASLAN VERDİ

Pençe Kilit Operasyonları esnasında şehit olan Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığı haberi ailesine verildi. Düzce’de yaşayan aileye şehadet haberi, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından verildi. Vali Aslan Anne Döndü ve baba Ramazan Bazna ile görüşerek başsağlığı dilerken, Düzce Belediyesi ekipleri de Mustafa Bazna'nın ailesinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ile donattı.

ŞIRNAK’TAN UĞURLANDI

Öte yandan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşen ve naaşı 27 ay sonra bulunan Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Düzce'ye uğurlandı.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törende şehidin naaşı askerler tarafından cenaze aracından alınarak katafalta konuldu. Bazna için yapılan duanın ardından, öz geçmişi okundu. Şehit Bazna'nın naaşı silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Bazna'nın cenazesi, havayolu ile Kocaeli'ne, oradan da kara yolu ile Düzce'ye götürülecek.

Cenaze törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, asker, polis, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Editör: İHA AJANS