Çorum’un Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü’nden Özlem Adıgüzel (35), yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Özlem Adıgüzel, kurtarılamadı. Sorkoğlan Köyü’nden Gazi Kesgin'in torunu, Sultan ve Mehmet Adıgüzel'in kızları, Çelebi Kesgin'in yeğeni, Fatih, Selim ve Ali Adıgüzel'in kardeşi olan Özlem Adıgüzel’in genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumenin cenazesi Akşemsettin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye törenine; CHP İl Başkan Yardımcısı ve Sorkoğlan Köyü Dernek Başkanı Güngör Atak, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı cenaze namazı ile birlikte hayatını kaybeden Pehlül İstanbullu da Ulumezar’da toprağa verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ