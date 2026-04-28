İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu’nun verdiği bilgiye göre; Uğur Poyraz’ın da katılımı ile 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de parti binasında basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda ülke gündemini, yerel sorunları ve parti çalışmalarını değerlendirecek olan TBMM Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek. Poyraz, Çorum TSO’da sanayici ve iş insanlarının sorun ve taleplerini dinleyecek.

İl Başkanı Tekercioğlu, Uğur Poyraz’ın Çorum programına tüm partilileri ve halkı davet etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR