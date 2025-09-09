Kısa adı İÇGİAF olan İç Anadolu Genç İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı H. Arda Yurtsever, ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, Kazan GİAD Başkanı Nigar Kedici ve Çorum GİAD Başkanı K. Burak Küçükbenli ile Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, Çorum ekonomisi ve ülke ekonomisinin güncel konuları konuşuldu.

İÇGİAF Yönetim Kurulu toplantısı da, Çorum GİAD dernek Merkezi’nde yapıldı.