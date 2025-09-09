Doğan Jeotermal Grup ve Hattuşa Vacation Termal Club Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, dün Çorum’a gelerek, dostu Mehmet Yolyapar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çorumlu Doğan, Edremit Güre’deki Kazdağları, Ankara Ayaş, Hatay Erzin, Bolu Göynük, Tekirdağ Saray termal tesislerini yönetiyor. Havza tesisleri ise işletmeye açılma aşamasına gelmiş bulunuyor.

Jeotermal Enerji Vakfı Başkanı da olan M.Ali Doğan, Yolyapar’ı, Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki mide ameliyatından sonra da ziyaret etmişti.