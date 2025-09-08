Çorum’da Hitit Üniversitesi’nde çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle üçüncü kez kez eylem yaptı. Tez Koop-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen eylem, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde basın açıklaması ve oturma eylemi şeklinde gerçekleşti.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, açıklamasında, Türkiye’de 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolünün sona erdiğini ve Hitit Üniversitesi işçilerinin protokolden yeterince pay alamadığını belirtti. Sayın, “Kamu Çerçeve Protokolünde günlük yevmiye bin 457 iken 2 bin 118’e çıktı. Bizim Hitit Üniversitesi’ndeki günlük yevmiyemiz, bin 395 iken, kamu çerçeve protokolünde alınan karar neticesinde bin 400 liraya çıkmıştır. TÜİS ve hükümetle konfederasyonlar arasında yapılan pazarlık neticesinde Hitit Üniversitesi işçilerine sadece 5 lira zam gelmiştir. Bu ekonomik kriz ortamında çalışanlarımız geçim mücadelesi veriyor.” dedi.

Kamu Çerçeve Protokolü ile Hitit Üniversitesi’ndeki ücret farkının yıllık 100 bin lira olduğunu kaydeden Sayın, aylık 7-8 bin lira kaybın oluştuğunu ifade etti.

Sayın, 10 Eylül Çarşamba günü görüşme olacağını ve bu görüşmenin olumlu sonuçlanmasını umduklarını dile getirdi.

İşyeri Baştemsilcisi Mustafa Soysat da TUHİS ve konfederasyonların taleplerini dikkate almadığını vurguladı. Soysat, “Biz işçiler olarak kimseden sadaka istemiyoruz, alınterimizin karşılığı olanı istiyoruz. Hitit Üniversitesi işçilerinin ücretlerinin kamu çerçeve protokolüne eşitlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.