Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikasının aldığı grev kararı neticesinde Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev yapan kamu işçileri sabah saat 9.00'da işyerlerinin önünde grev yapmaya başladı.

Yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ ile Kamu işveren tarafı arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin SYDV işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve ocak ayından beri ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını, enflasyon karşısında ücretlerinin eridiği belirtildi.