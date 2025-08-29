Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 27. Sokak'ta 184 metrekare daire Çorum İcra Dairesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
İlk ihale tarihi 8 - 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan dairenin ikinci ihale tarihi ise 5- 12 Kasım tarihleri arasında olacak.
TAHMİNİ BEDELİ NE KADAR?
Dairenin muhammen bedeli ise 5 buçuk milyon TL.
Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Ayarık Mahallesi, 3055 ada 3 parselde kayıtlı, ana gayrimenkulü 1.616,45 m² yüzölçümünde, arsa vasfında, kat irtifakı yapılı, 353/8376 arsa paylı, 3. normal katta yer alan 15 bağımsız bölüm numarası ile mesken niteliğindeki taşınmazın tamamı ihale ile satılacak.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ