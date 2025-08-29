Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’ncü yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

30 Ağustos’un, büyük imkânsızlıklara rağmen verilen kutlu bir mücadele olduğunu hatırlatan Mehmet Tahtasız, “26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adım, vatanına canını siper etmiş bir milletin, tarihin en büyük mücadelesini vermesiyle, 30 Ağustos günü zafere ulaşmıştır. Bu kutlu mücadelenin başkomutanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Ya istiklal ya ölüm! diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur. Bugün millet egemenliğinin ve iradesinin yok sayılmasının aksine milletin egemenliği her şartta her koşulda her şeyden üstün tutulmuştur.

Yolumuz Atatürk’ün yoludur. Şunu biliyoruz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını ‘Zafer ‘Zafer benimdir..’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım.’ diye başlayarak sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir’ sözüyle çizmişti.

Kararlıyız, azimliyiz, heyecanlıyız. Büyük zorluk ve bedellerle kurulan Cumhuriyetimizi yeniden demokrasi ile taçlandıracağız. Milletin egemenliğini yeniden üstün kılacağız. Adaleti yeniden tesis edeceğiz.

Bu bizim, milletimize sözümüzdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi