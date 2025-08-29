AK Parti Gençlik Kolları, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselini bugün Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlarla buluşturuyor.

AK Parti Gençlik Kolları, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselini Çorum’da izleyiciyle buluşturuyor. Gösterim, bugün saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gençlik Kolları temsilcileri, belgeselin yalnızca bir film olmadığını, aynı zamanda bir vicdan muhasebesi ve insanlık çağrısı olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze uzun yıllardır büyük bir insanlık dramına, acıya ve zulme şahitlik etmektedir. Kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin maruz kaldığı bu haksızlık, sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın kalbinde derin yaralar açmaktadır. Bu belgesel, yaşanan dramı ve aynı zamanda onurlu direnişi gözler önüne seriyor. Sessiz kalmayacağız, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında dimdik duracağız.”

Muhabir: Haber Merkezi