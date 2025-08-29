Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkanlar mesajlarında, 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği kararlı mücadelenin tarihi bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünde, milletimizin azim ile yürüttüğü Kurtuluş Mücadelesi’nin ulaştığı bu büyük başarıyı gururla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde şekillenen bu destansı mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır.”

Karadaş ve Başaranhıncal, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de bağımsızlık ve egemenliğine yönelik tehditler karşısında aynı kararlılığı gösterdiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca hiçbir şekilde esareti kabul etmeyen milletimizin, 30 Ağustos'ta sergilediği irade ve fedakârlık, geleceğe yön veren en kıymetli miraslardandır. Bu bilinçle, geçmişten aldığımız ilhamla ülkemizin istikbali ve refahı için sorumlulukla çalışmaya devam etmekteyiz.”

Başkanlar, mesajlarının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.