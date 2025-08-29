Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum İl Başkanı Gürol Matpan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

TEMAD Çorum İl Başkanı Gürol Matpan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Matpan, 30 Ağustos 1922’de milletin ve ordunun büyük kahramanlık ve fedakârlıklarla verdiği mücadelenin zaferle taçlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı zaferin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bekası uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve ailelerini saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”

Mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve meslektaşlarına da seslenen Matpan, şunları söyledi:

“Aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve bekası için fedakârca görev yapan tüm muvazzaf astsubaylarımızın ve ailelerinin, ayrıca yıllarca özveriyle çalışarak emekli olmuş astsubaylarımızın ve ailelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ