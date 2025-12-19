Ziyaret sırasında Vali Çalgan’a Safi Çorum Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Safi, Fabrika Müdürü Ali Yetkin ve fabrika yetkilileri eşlik etti. Yetkililer tarafından, şeker üretiminin tüm aşamaları, fabrikanın işleyişi ve uygulanan kalite süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Üretim hattını adım adım gezen Vali Ali Çalgan, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Safi Çorum Şeker Fabrikası yetkilileri, ilgi ve katkılarından dolayı Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan’a teşekkür etti.