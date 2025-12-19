Çorum Eczacı Odası, mesleki faaliyetlerini daha çağdaş, işlevsel ve kurumsal bir ortamda sürdürebilmek amacıyla planladığı yeni Oda Hizmet Binası projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Toplam 450 m² kapalı kullanım alanı ve 50 m² arşiv alanına sahip olacak yeni hizmet binasının mimari vaziyet planı, kroki ve taslak görsel çalışmaları tamamlanarak uygulama projesi sürecine geçildi. Yapının işlevselliğini ve uzun vadeli kullanım verimliliğini artırmak amacıyla uygulama aşamasında konferans salonu ve yönetim birimlerinde mimari revizyonlar gerçekleştirildi, proje nihai hâline kavuşturuldu. Ardından detaylı üç boyutlu görsel (render) çalışmaları tamamlandı ve malzeme tedarik süreçlerine geçildi.

Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan’ın verdiği bilgiye göre, hazırlanan iş akış programı doğrultusunda, Nisan ayı içerisinde yeni hizmet binasına taşınılması, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 187. Yılı Eczacılık Günü’nde ise resmî açılışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Afacan, yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını vurgulayarak, yeni yapının eczacılığın yalnızca bugününe değil, yarınına da yatırım niteliği taşıdığını, eczacının birinci basamak sağlık hizmetindeki rolünü güçlendiren, mesleki eğitimi ve kurumsal yapıyı ileri taşıyan bir merkez olarak planlandığını ifade etti.