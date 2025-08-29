Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SYDV) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine çalışanlar greve gitti. Türkiye genelinde 1003 vakıfta yaklaşık 10 bin işçinin katıldığı grev kapsamında Çorum’da da Vakıf binası önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamaya, Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe ve Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen de destek verdi.

Koop-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Osman Katran, yaptığı konuşmada kamu çerçeve protokolüyle belirlenen zam oranlarının SYDV çalışanlarına uygulanmadığını vurguladı. Katran, şunları söyledi:

“Konfederasyonumuz Türk-İş ile hükümet arasında imzalanan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüyle 600 bin kamu işçisi hak ettiği ücret zamlarını aldı. Ancak Bakanlık, SYDV çalışanlarını bu protokolün dışında bırakmak istiyor. Bizler sadece ücret artışı değil, yıllardır görmezden gelinen emeğimizin ve fedakârlığımızın karşılığını talep ediyoruz. Depremde, pandemide ilk sahaya çıkan; kısıtlı imkânlarla milyonların derdine derman olan bizler, bugün yok sayılıyoruz.”

Ülkenin dört bir yanında görev yapan 600 bin kamu işçisi ve Aile Bakanlığı bünyesindeki 30 binin üzerindeki işçinin kamu çerçeve protokolüyle hak ettikleri zam oranını alırken, SYDV çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapıldığını kaydeden Katran, “Bugün, hak ettiğimiz ücretleri alamadığımız için greve gidiyoruz. Çünkü bizler geçinemiyoruz, değer görmüyoruz, yok sayılıyoruz. Ve buradan sesleniyoruz; bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir. Bizi hesaba katmayan hiçbir yönetim bu veballe ayakta duramaz.

Bu grev bir çığlıktır! Bu grev bir hatırlatmadır! Biz varız! Biz güçlüyüz! Biz biriz! Biz Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlü, bilinçli ve kararlıyız. Emeğimizin hakkını alıncaya dek, bir adım geri adım atmak yok. Zafer direnen emekçinin olacak” dedi.