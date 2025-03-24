Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Çorum Şubesi, geçtiğimiz Cuma akşamı Hanoğlu Konağı’nda iftar yemeği verdi.

GGYD’nin iftarına, Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve eşi Hatice Bektaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya ve eşi Emel Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve dernek üyeleri katıldı.

Yemekte, Genel Başkan Nezih Allıoğlu derneğin amaçlarını, Çorum Şube Başkanı Hasan Eker ise Çorum’daki faaliyetlerini anlattı.

Yemeğin sonunda semazen gösterisi sunuldu.