Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği “Onbir Ayın Sultanı” Ramazan’da, iftar ve sahur programları, hastane yöneticileri ve personeli tarafından hastalar ve hasta yakınları ile paylaşılıyor.

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Erdal Komut da, önceki akşam yönetimdeki çalışma arkadaşları ile birlikte, iftarını hastane yemekhanesinde açtı. Başhekim Komut, iftar öncesi, hastalar, refakatçileri ve hastane personeli ile sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi.