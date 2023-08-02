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Yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından ve göğsünden vurulan Gülten Ataklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Olaydan sonra kaçan ve Samsun’un Havza ilçesinde yakalanan polis memuru koca M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Gülten Ataklı'nın cenazesi dün öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığına defnedildi.