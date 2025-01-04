Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19’da 13.hafta, U17 Ligi’nde ise 10.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın U19’ları bugün Ankara’da Çankaya FK’nın konuğu olacak. Gölbaşı Mogan Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. 4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U17’leri ise bugün Çorum’da Ispartaspor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak bu maçta saat 12.00’de başlayacak. 5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın Kastamonu’da Kastamonuspor ile karşılaşacak. Hasan Doğan Tesisleri’nde saat 13.00’de başlayacak maçta U14’ler, aynı sahada saat 15.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA