8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme’de son hafta maçları oynanacak. Son haftaya 13’de 13 yaparak gelen şampiyon Sungurlu Belediyespor son hafta maçında karşılaşacağı rakibi Kargıserispor’un maça çıkmayacak olması nedeni ile 3-0 hükmen kazanmış oldu. Sungurlu temsilcisi yarın İlçe Sahası’nda saat 14.00’de düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak.

GÖZLER DODURGA’DA

Sungurlu’nun ardından ikincilik mücadelesi veren Dodurga Beyliğispor ile Buharaspor son hafta maçında Dodurga’da karşı karşıya gelecekler. 33 puanla ikinci sırada yer alan Dodurga temsilcisi ile 30 puanla üçüncü sırada yer alan Bugaraspor arasında oynanacak olan bu kritik karşılaşma Dodurga İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı 7-1 kazanan Dodurga Beyliğispor rakibine 7 farklı kaybetmesi durumunda üçüncü sıraya gerilecek. 5 farklı yenilgide dahil Dodurga temsilcisi 1.Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım olacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise Mecitözü İlçe Sahası’nda saat 14.00’de Mecitözü Gençlerbirliği ile Oğuzlar Belediyespor, aynı saatte Çorum’da Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçta ise Düvenci Belediyespor ile Bayat Belediyespor kozlarını paylaşacak.