Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen çocuk oyunları şenliği çerçevesinde, 2. sınıflar ‘Yağ Satarım Bal Satarım’, 3. sınıflar ‘Mendil Kapmaca’ ve 4. sınıflar ise ‘Kaleli Yakan Top’ oynanacak.

İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş "Geleneksel çocuk oyunları şenliğimiz başladı. Çocuklarımızla çocukluğumuza geri gidiyoruz. Şenliğimize ‘Aldım verdim ben seni yendim, ‘Zambak zambak dön ardına iyi bak’, ve ‘Yağ Satarım Bal Satarım’ oyunuyla başladık. Tüm çocuklarımızı 'Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top' oyununa bekliyoruz. Üç gün sürecek şenliğimize tüm velilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.