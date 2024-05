Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları ve hakem kararlarının damga vurduğu play-off yarı final ilk maçından sonra yaptığı açıklamada camiaya umut ve güven aşıladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hakemin son derece kötü bir yönetim sergilediği ve Ahmet İlhan'ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi tamamladığı maçta Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Final umutlarının 24 Mayıs'taki rövanşa kaldığı maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, "Her şerde vardır bir hayır" ifadesini kullanırken, "Geliyoruz" sloganını da kullanarak 1.Lig'e yükseleceklerine olan inançlarını yineledi.

Camiadan sakinlik ve sabır isteyen Başkan Yalçın'ın açıklaması şöyle: "Sakin, sabırlı, inançlı… Önümüze bakıyoruz. Sahada aslan gibi oynayan yürekli kardeşlerime, saha kenarında yerinde duramayan teknik ekibime, hiç susmadan 90 dakika takımını destekleyen bu şehrin koca yürekli taraftarlarına, basınımıza, ekran başında bizleri destekleyen milyonlarca Çorumluya selam olsun. Herkes rahat uyusun, her şerde vardır bir hayır. Geçmiş bizi geriye götürür ama gelecek her zaman umuttur… Geliyoruz."



Editör: HABER MERKEZİ