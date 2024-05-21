CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldığı play-off yarı final ilk maçından sonra yaptığı açıklamada hakemlere tepkisini dile getirdi.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakemleri “Emek hırsızı” olarak niteleyen milletvekili Tahtasız, “Bu akşam Ahlatcı Çorum Futbol Kulübümüzün hakkını çalan emek hırsızları size rağmen şampiyon olacağız

Bu geceyi mahveden, basiretsiz hakemlerin verdiği kararlar yediğimiz gol deki yanlış taç kararı, yanlı kırmızı kart, hocamızın atılması Takımımız çok emek verdi. Çorum çok emek verdi.

Hayallerimizin peşinden gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.