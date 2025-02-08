Çorum’da da Saadet Partisi İl Başkanlığı öncülüğünde Saat Kulesi önünde kitlesel basın açıklaması yapılarak ABD Başkanı Trump’un Gazze Planı’na tepki gösterildi.

SP GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, SP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği yöneticileri ile vatandaşların katıldığı eylemde Gazze'nin geleceğine sadece Gazzelilerin karar verebileceği belirtildi.

ABD ve İsrail aleyhinde sloganların atıldığı basın açıklamasını okuyan SP GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. “Hitler'i aratmayan katil Netanyahu'nun emri ve emperyalistlerin desteği ile Gazze adeta rehin alındı” diyen Bölükbaş, Gazze’nin boşaltılamayacağını da dile getirdi.

Siyonist İsrail tarafından Gazze'de uygulan modern tarihin gördüğü en büyük soykırımın tam 467 gün sürdüğünü, Katil İsrail’in kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm uluslararası hukuku yok sayarak 50 binin üzerinde Gazzeli mazlumu katlettiğini, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımda hastaneler, okullar ve ibadethanelerin hedef alındığını hatırlatan Bölükbaş, “Gazze'de binalar yıkıldıkça insanlığın temel değerleri de yıkıldı. Gazzeli mazlumlarla beraber vicdan da öldü. Atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları, hukuk vb kavramları da yerle yeksan oldu. İnsanların en temel hak ve hürriyetleri bile yok sayıldı. Hastanelere sığınanlara ölüm yağdırıldı. Yüz binlerce mazlum açlık, susuzluk ve soğukla sınandı. En sonunda ise yerlerinden, yurtlarından göçe maruz kaldılar” diye konuştu.

Yaşananlara karşı Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri ve dünya ülkelerinin çoğunun ya sessizliği ya da suya sabuna dokunmayan kınamaları tercih ettiğini belirten Ahmet Bölükbaş, Gazze’nin ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacağını, Birleşmiş Milletler'e göre bir grubu ortadan kaldırmak ya da yaşam şartlarını zorla değiştirmeye çalışmanın da soykırım suçları arasında görüldüğünü ve uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçu işlediği tescillenen katil Netanyahu'nun ziyaret ettiği ABD'de Başkan Trump’un da Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini hatırlattı.

Gazzeli mazlumların artık süslü cümlelere kanmayarak pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacağını kaydeden Bölükbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanlı imara dur denmeli! Gazze bölgemizin kalbi, emperyalizm ve siyonizme karşı en muhkem kalemizdir. Gazze halkı verilen bedellerin ardından asla Gazze'yi teslim etmeyecektir. Hadsizce yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Gazze’nin geleceğine sadece ve sadece Gazzeliler karar verecektir. Emperyalizmin meydanda kaybeden siyonistlere Gazze’yi altın tepside sunmak istediğinin farkındayız. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların içini boşaltanlar şimdi de Gazze’nin içini boşaltmayı planlıyor. Milli Görüşçüler olarak 56 yıldır mücadele ettiğimiz bu azılı düşmanın niyetlerini bilecek kadar bilince ve ferasete sahibiz. Bizler tüm insani değerlerin tepetaklak edildiği, uluslararası hukukun sadece kağıtlarda cümlelerden ibaret kaldığı bu çetin şartlarda işgalin karşısında, Gazzeli mazlumların yanındayız. SP olarak duruşumuzdan asla ve kat’a taviz vermeyeceğiz. Gazze’nin, kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok. İktidara ve bölge ülkelerine sesleniyoruz; artık cesur olmanın zamanıdır. Türkiye başta olmak üzere her ülke ve her lider Trump’ın yaptığı açıklamalara karşı net bir tavır göstermelidir.

Herkese çağrımız; kanli imara, zalim mimara, sinir tanımayan pervasızlığa, insan haklarını hiçe sayan haksızlığa, en çok yaralayan duyarsızlığa dur de! Unutulmamalıdır Gazze bölgemizin kalbidir. Bölge ülkeleri de artık üzerine düşeni yapmalı ve Gazze'yi bir kurşun atmadan teslim almak isteyen bu zihniyete karşı dik durmalıdır. Bu kalenin burçları inancın, vicdanın, kahramanlığın ve insanlığın burçlarıdır. Bu burçlar düşerse atılacak kurşun Ankara'ya, Cidde'ye, Kahire'ye, İslamabad'a düşer. Biz diyoruz ki; bu topraklara ait olmayanların yayınladıkları deklarasyonla buraya işgalci olarak gelenler ve okyanus ötesinden ses yükseltenler Gazze hakkında söz söyleme hakkına sahip değildir. Gazze Gazzelilerindir”

Editör: HABER MERKEZİ