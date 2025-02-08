AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın, Çorum OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Muharrem Sarıaslan ve OSB Müdürü Özgür Yalçın’la birlikte, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’la Hızlı Tren güzergâhı ile ilgili yaptıkları görüşmede, bir başka fırsat daha değerlendirildi.

Delice-Çorum etabının yapımı sırasında kullanılacak ray ve benzeri imalatın, hatta sonraki aşamada vagon imalatının, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılabileceği görüşü ağırlık kazandı. Milletvekili Yusuf Ahlatcı, önümüzdeki günlerde buna ilişkin olarak da, ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.