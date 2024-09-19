19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları bu sabah 05.30’da Abdibey Camii’nde düzenlenen Sabah Namazı buluşması ile başladı. Gaziler Günü kapsamında saat 10.00’da ise Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenleniyor.

Atatürk Anıtı’ndan Çorum Şehitliği’ne saat 10.15’te başlayacak “Kahramanlarla Yürüyoruz” Korteji sonrasında ise Şehitlikte Gaziler Günü kutlama programı yapılacak.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi’ne saat 12.00’de yapılacak ziyaretin ardından ise “Kahramanlar Sahada” isimli sanat ve spor etkinlikleri saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Gaziler Günü kapsamında saat 15.30’da Ulucami’de Mevlid-i Şerif okutulacak. Piri Baba Parkı’nda Belediye Bando Takımı ve Hürriyet Meydanı’nda ise Belediye Mehteran Takımı saat 17.30’da mini konser verecek. Etkinlikler İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı takımları arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak Gazi Kupası Salon Futbolu müsabakası ile son bulacak.

Editör: HABER MERKEZİ