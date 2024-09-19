Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği görevine atanırken, yerine ise İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Osmancıklı hemşehrimiz İbrahim Akın getirildi. Çorumlu Manisa Valisi Enver Ünlü ise aynı kararname ile Mülkiye Başmüfettişi-Vali olarak merkeze alındı.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren 8 ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Kaymakam adaylığı esnasında Beyağaç (Denizli) ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Kızılören (Afyonkarahisar) ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Kulp, (Diyarbakır) Akçakale (Şanlıurfa) ve İnönü (Eskişehir) ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı. 2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren 1 yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD’de bulundu. 16.04.2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Kırşehir Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu. 1992 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanan Ünlü, 3 yıllık Kaymakam adaylığı boyunca Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay boyunca İngiltere'de Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi amacıyla bulundu.

Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan Ünlü, sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pütürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi, İstanbul Avcılar, Bursa Osmangazi Kaymakamlığı, Iğdır Valiliği ve son olarak Giresun Valiliği görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Kararnamesi ile Manisa Valiliğine atanan Ünlü 19.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Editör: HABER MERKEZİ