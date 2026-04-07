Çorum Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin önemli arterlerinden biri olan Gazi Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 7 Nisan 2026 Salı günü (bu akşam), hava koşullarının uygun olması halinde başlayacak. Yol bakım faaliyetlerinin, Samsun Yolu şehir merkezi girişinden Saat Kulesi istikametine kadar uzanan güzergâhta yürütülecek.

Vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek amacıyla çalışmaların 23.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çalışma süresince söz konusu güzergâhta araç trafiğinin kısmi ve aralıklı olarak kapatılacağına dikkat çekilerek, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergâhların tercih edilmeleri istendi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ