Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kısa süre önce İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Duran Bıyık’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Ziyarette, Çorum’un tarım potansiyeli ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Genel Meclisi ile Ziraat Odası’nın çalışma alanlarının büyük ölçüde örtüştüğüne dikkat çeken Özdemir, “Çiftçimizin refahını artırmak, üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak adına İl Genel Meclisimizle her zaman uyum içinde çalıştık, bundan sonra da aynı iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarımsal altyapının güçlendirilmesi, sulama projelerinin yaygınlaştırılması ve üreticilere yönelik desteklerin artırılması noktasında ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Özdemir, Çorum’un verimli topraklarının daha etkin değerlendirilmesi için yerel yönetimlerle koordinasyonun şart olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık ise, nazik ziyaretleri dolayısıyla Ziraat Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

İl Genel Meclisi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Bıyık, “Çiftçilerimizin sorunlarını yakından takip ediyor, çözüm üretme noktasında ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ediyoruz. Ziraat Odamızla birlikte ilimizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Kurumlar arasındaki bu tür ziyaretlerin, Çorum’da ortak akıl ve iş birliği kültürünün gelişmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ