Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenleyecek.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Çorum’da da vatandaşlar yürüyüşte buluşacak.

Yürüyüş programı bugün (7 Nisan 2026 Salı günü) saat 16.30’da Kadeş Barış Meydanı’ndan başlayacak ve Veli Paşa Konağı’nda sona erecek.

Yetkililer, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve toplumda sağlık bilincinin artırılması amacıyla düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

