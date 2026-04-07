Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında İl Müdürü Muhammed Fatih Bilgili’den, müdürlüğün sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü faaliyetler, projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çalgan, bu alandaki çalışmaların toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, özverili çalışmalarından dolayı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR