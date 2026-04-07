Gündemin öne çıkan başlıkları arasında ise Başkanlık Divanı Seçimi, Encümen Üyesi Seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonuna Üye Seçimi olacak.

HAMAM TAHSİSİ

Çorum kent merkezinde bulunan tarihi Güpür Hamamı’nın restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 3 yıllığına tahsis edilmesi karara bağlanacak.

BELEDİYE ALMIŞTI

Bilindiği gibi Çorum Belediyesi, 2022 yılında yaklaşık 900 yıllık olduğu tahmin edilen ve Selçuklu dönemine uzanan tarihi Güpür Hamamı'nı 9 Milyon 800 Bin TL bedelle satın almıştı. Güpür Hamamı restorasyonu 3 yıl önce yine bakanlığa restorasyon yapılması için tahsis edilmiş, aradan geçen zaman zarfında herhangi bir somut gelişme yaşanmamıştı. Şimdi hamamın restorasyonunun başlaması için yeniden bakanlığa tahsisi için karar alınması görüşülecek.

Toplantıda Çorum FK’ya stadyum karşısındaki alanının kiralama işleminin tekrarlanması yapılacak. Yeni Atık Su Tesisi’nin yapımında iller Bankası’ndan kredi kullanılması için Belediye Başkanı’na borçlanma ve protokol imzalama yetkisi istenecek olan toplantıda ayrıca Kızılay’a aşevi yapmak üzere intifa hakkı verilmesi ele alınacak. Bazı müdürlüklerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili yönetmelik gereği değişecek. Bu kapsamda müdürlüklerin yeni isimleri Etüd ve Proje Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Makine, İkmal, Baskım ve Onarım Müdürlüğü olarak değişecek.



Ayrıca bazı imar değişikliği taleplerinin de ele alınacağı toplantıda boş ve dolu kadro iptal ve ihdası; T-1 Cetvelinin Güncellenmesi; Boğazkale Belediye Başkanlığı’nın iş makinesi bakım onarım talebi; Türkiye Yeşilay Çorum Şubesi ile ortak hizmet projesi; Gümüşhane Kelkit Belediyesi İle Kardeş Şehir ilişkisi kurulması; Sokak isim kaldırılması ve meydan ismi verilmesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.Maddesine İstinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesine istinaden hazırlana Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi de toplantı gündemi arasında yer alıyor.