Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında İl Müdürü İdris Coşkun’dan faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgi alan Vali Çalgan, göç yönetiminin toplumsal huzur ve düzen açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, “Göç İdaresi Başkanlığımız ve taşra teşkilatlarımız, devletimizin insana verdiği değeri en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Çalışmaların hem vatandaşlarımızın huzurunu hem de misafirlerimizin uyum sürecini destekleyecek şekilde yürütülmesi bizler için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, özverili çalışmalarından dolayı İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ