Gabar petrolü ile Karadeniz Gazı devrede. “Nereden biliyorsun?” diye sormayın, yapılan zamlardan belli değil mi? Petrol, doğalgaz ve yağa ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorine 5 lira. LPG’ye 4 lira. Daha önce de yazmıştım eğer petrol bulduk, gaz bulduk derlerse, ben “eyvah” derim. Belli ki petrole ve gaza zam gelecek. Veya tersinden söyleyeyim. Petrol veya gaza zam gelirse garanti milli petrol ve gaz bulduğumuzu kolaylıkla anlarım.

Ne yalan söyleyeyim, ben iktidarın zam tekniğine hayranım. Birincisi gece yarısından sonra koyuyorlar, genellikle yani uykuda, bak şu inceliğe göz göre göre paramızı elimizden almıyorlar. Haliyle “Mal canın yongası” demişler. Bağırır, çağırır insan, uyurken hiç anlamıyorsun. Cebimize hangi el girdi? Hangi el çıktı? Bütün acılı ameliyatları da uyutup yapmıyorlar mı? Tam bir cerrah hassasiyeti, inceliği gösteriyorlar, maşallah!

Ne diyelim; “Allah iktidara zeval vermesin!”

İyi de yapıyorlar. Memleketin bekası için, helal ve hayırlı zamlar gerekli!

İktidarın da işi zor, zam yapmak için ne zahmetlere katlanmıyorlar ki. Zam yapıyorlar çalışanlar da tutturuyor, bize de zam yap. Haliyle önce TÜİK’i ayarlamak gerekiyor. Çalışana veriyorsun “emekli tutturmuş ben de isterim, hani bana hani bana”…Burada işin tadı kaçıyor.

Eğri oturup, doğru konuşalım, emekli parayı alıp ne yapacak? Versen alıp harcamaya kıyamaz, parayı mundar eder! Bilse iktidar aldın parayı, kestane balını, manda yoğurduna karıştırıp, Medine Hurması ile sabah akşam bir iki kaşık götüreceksin. Emekliye de zam yaparlar. Eee o yok, bu yok, o zaman zam da yok. 5 yıl kaderine küs.

Hem bizim emeklimiz cömerttir, memleketin bekasını paraya değişmez. Kılıçdaroğlu emekliye 15 bin lira vaat etti, dönüp bakmadı. “2 bin lira neyime yetmiyor” dedi. İktidar da kurt gibi her şeyi görüyor. Baktı emeklinin paraya gereksinimi yok. Artık 5 yıl emekli yaşarsa “Bu deveyi ya güdecek, ya da güdecek”

Yalnız bu defaki zamlar “Bir kirli operasyonmuş” AKP Milletvekili Metin Külünk diyor, “kirli” olduğunu. Külünk zamlara değil, açıklama saatine uyulmadığına kızıyor. “15 Temmuz gecesinde hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor” demekte.

Seçim öncesi mazot 19,40 Lira iken bugün 34,90 Lira, petrole zam iğneden ipliğe her şeye zam demek.

İktidarın ulusal zam projesini doğal olarak Avrupa kıskanacaktır. Orada bu zamlar olsa yer yerinden oynar. “Şahlanan ekonomin” şahlanan zamları olur. Her şey milletimizin bekası için! Gabar Petrolü ve Karadeniz Gazı zamlarını şölen havasında karşılamak Mehter’siz olmaz, o halde verin Mehteri, ver ver ver!..