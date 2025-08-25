Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan varlığındaki azalma, kuraklık, yem maliyetlerindeki artış, yüksek tarifeler ve talebin güçlü seyretmesi nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının küresel ölçekte son yılların en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koyuyor.

FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 127,3 puana çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 6’ya yaklaştı. Bu tablo, küresel kırmızı et piyasasında sert bir dalgalanma yaşandığını gösteriyor.

ABD’DE KIYMA FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Son bir yılda kıyma fiyatı yüzde 15,9 artarken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu katladı. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son 2 yıldır sürekli yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

AB VE İNGİLTERE'DE REKOR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya çıktı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik rekor bir artışı işaret ediyor. İngiltere’de ise kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 yükseldi. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

KURAKLIK FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

FAO analizine göre fiyat artışının başlıca nedenleri arasında Çin ve ABD’den gelen yoğun talep öne çıkıyor. Sığır eti talebindeki yükseliş, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları tetikledi. Ayrıca ABD’nin Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatına yüzde 50 tarife uygulaması, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlara ek baskı oluşturdu.

HAYVANLAR AZALIYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklık, otlakların kuruması ve artan yem maliyetlerinin üretimi sınırladığını belirtiyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı, yükseliş trendinin bir süre daha süreceği vurgulanıyor.