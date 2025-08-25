Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortasına ilişkin genelge yayımlandı.

Genelge kapsamında yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyeceklere yönelik bir dizi değişiklik yapıldı.

ARAÇ ALACAKLARI İLGİLENDİREN DÜZENLEME

Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum kaza yapmayan sürücüyü cezalandırırken kaza yapan sürücüye ödül olarak yansıyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örnek vermek gerekirse 8'nci basamaktayken bir yeni bir araç daha aldınız ve alacağınız araç için yapacağınız trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacak.

Ancak 1'inci basamakta bulunan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları araç 4'üncü basamak değil 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak.

Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için kural değişmedi ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER DİKKAT

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa şu anki uygulamada basamakları değişmiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

YENİ DÜZENLEME HASARSIZ SÜRÜCÜLERİ KORUYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken hasarlı sürücülere verilen haklar da geri alınmış oldu.

Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.