Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise ekim ayında Meclis’e sunulacak “Trafik Eylem Planı” kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerini uzun süreli olarak iptal etmeyi planlıyor.

ÇAYKARA’DAKİ OLAY DÜZENLEMELERİ HIZLANDIRDI

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında havaya ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni yasal düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı.

BAKAN TUNÇ: “CEZALAR DAHA CAYDIRICI OLACAK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havaya ateş açma eylemlerine karşı hazırlanan yasal düzenlemelerin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını, ancak TBMM gündemi nedeniyle 11. Yargı Paketi’nde yeniden ele alınacağını duyurdu. Tunç, trafikte yol kesme fiilinin müstakil bir suç olarak düzenleneceğini ve bu fiili işleyenlere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verileceğini açıkladı. Ayrıca, bu eylemler sırasında başka suçlar işlenirse, ayrı ayrı cezaların uygulanacağı belirtildi.

TRAFİK EYLEM PLANI MECLİS’E GELİYOR

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk aylarında tartışmaya açılan 43 maddelik “Trafik Eylem Planı”nı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak. Düzenlemeyle birlikte, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar getirilecek.