Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını KEM Yapım üstlenirken, filmin çekimi Ayakkabıcılar Arastası'nda başladı.

ÇEKİLECEK YERLER BELLİ OLDU

Çorum’daki sahneler Binicilik Tesisi, Ayakkabıcılar Arastası, Seydim ile Serpin Köyü, Ulu Cami, Tarihi Dikiciler Arastası, tarihi hamamlar ve kırsal alanlarda çekilecek.

Gelecek yıl başında vizyona girmesi planlanan filmin konusu ise özetle şöyle:

"Genç bir kız, sevdiği adamın aşkı uğruna bir terör örgütüne katılır. Zamanla içinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzünü keşfeder. Ancak evine dönmesi artık imkansızdır. Onu bu cehennemden kurtarabilecek sadece bir kişi vardır, muhasebeci babası… Bir gün babasına ulaştırdığı tek cümlelik bir not her şeyi değiştirir, 'Al beni baba...' Bu yardım çağrısıyla harekete geçen baba, kızını kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir."