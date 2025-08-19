25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olan 5. Geleneksel Uluslararası "Art 'N'iğde" Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Çorum’dan da geniş bir sanatçı katılımına ev sahipliği yapacak. Çorum’dan 20 sanatçı, farklı disiplinlerdeki eserleriyle festivalde yer alacak.

Festivalin ilk gününde, Çorumlu sanatçılar tarafından Hitit temalı özel bir sergi açılacak. Sergi, hem Çorum’un zengin kültürel mirasını hem de Hitit uygarlığını tanıtmayı hedefliyor. Böylece ilimizin tarihî ve kültürel değerleri, uluslararası bir sanat platformunda sanatseverlerle buluşacak.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları bir araya getiren ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen festivalin bu yılki küratörlerinden biri de Çorum Sanat Eğitim Derneği Başkanı ve ressam Bünyamin Ağbal oldu. Ağbal, hem sanatçı hem de küratör olarak görev alacak olmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Bu festival, Çorum’un sanat alanındaki potansiyelini uluslararası platformlara taşımak ve Hititlerin mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir fırsat” dedi.

Festival süresince resim, heykel, seramik, fotoğraf ve geleneksel sanatların yer aldığı geniş bir yelpazede eserler sergilenecek. Çorumlu sanatçılar, bölgenin kültürel mirasını ve özgün sanat anlayışını Niğde’de sanatseverlerle buluşturacak.

Halibas Art öncülüğünde 5. Uluslararası Art Niğde Kültür ve Sanat Festivali, sanatı ve kültürü buluşturan güçlü bir platform olarak 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çukurkuyu'da gerçekleşecek.