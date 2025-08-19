Hükümetin memurlara son zam teklifinde, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 öneride bulunuldu.

BAKAN IŞIKHAN, MEMUR SENDİKALARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için bir araya geldi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak "taban aylığa 1000 TL zam" önerisinde bulunurken, memur ve memur emeklileri bu toplantıda sunulacak yeni teklifi merakla beklemeye başladı.

MEMURLARA YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümet, memurlara son zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7; 2027’nin her iki altı ayı için de yüzde 4 zam önerdi. Daha önce sunulan bin TL taban aylık artışı da korundu.

MEMURLAR EYLEM YAPTI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifine tepki olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Memur-Sen ve KESK’in öncülüğünde düzenlenen eylemde memurlar taleplerini meydanlarda dile getirdi. İş bırakma nedeniyle kamu daireleri boş kaldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep etti.

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İLK TEKLİF YÜZDE 10 VE YÜZDE 6 OLDU

Hükümet, 2026 yılı için ilk zam teklifini ilk 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 olarak vermişti. 2027’nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 artış önerilmişti.

MEMURLARA 1000 LİRA TABAN AYLIK ARTIŞI TEKLİFİ

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakere sonucunda taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMLARI 6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.