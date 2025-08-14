Çorum’da Saat Kulesi PTT önünde bir araya gelen sendikalılar 2026 ve 2027 yılları için önerilen zam oranlarının ekonomik ve sosyal gerekçelerden yoksun olduğunu belirterek teklifi kabul etmediklerini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Parpucu, basın açıklamasında hükümetin 2026 yılı için %10+6; 2027 için ise %4+4 zam içeren ve memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamayan bu teklifini reddettiklerini bildirdi.

Memur ve emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik şartların herkesin malumu olduğunu vurgulayan Parpucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar can yakıyor. Marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar almış başını gidiyor. Zorunlu tüketim malları açıklanan enflasyonun bile üzerinde zamlanıyor. Son yıllarda kiralar, memur maaşlarının bile üzerine çıktı. Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor.”

“BU MUDUR ADALET?”

“Bu mudur adalet” diye soran Parpucu, “Türkiye Kamu-Sen olarak 2026 için kümülatif %88,6; 2027 için ise %45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3’te 1’inin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü %10+6; 2027 yılı için %4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz, el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim bütün tekliflerimizin bir alt yapısı, bir gerekçesi var. Kamu İşveren tek gerekçesi, enflasyon hedefi. Kaldı ki, bu yıl enflasyon hedefinin bile altında zam yapıldı. Yani keyfe keder bir teklifle geliniyor. Milyonlarca vatandaşımızın geleceği, enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur; dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor.” dedi.

1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Eylem planlarını da açıklayan Parpucu, şöyle devam etti: “Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda eylemlilik sürecini başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bugün başlattığımız eylemlerimizi, yükselterek devam ettireceğiz. Çalışan ve emeklilerimiz için olumlu bir sonuç alma adına bugün tüm illerimizde eylemdeyiz. Yarın, sorunlara dikkat çekmek için sosyal medyada gündem çalışması yapacağız. Pazartesi günü ise ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağız.”