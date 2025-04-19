Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 35.hafta maçında bugün kendisi ile aynı puana sahip olan Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 3-2’lik Manisa FK galibiyetiyle play-off umutlarını tazeleyen Ahlatcı Çorum FK, haftayı deplasmanda aldığı 1-0’lık Şanlıurfa galibiyetiyle kapatarak önemli bir dönemeci hasarsız atlatan Amed Sportif Faaliyetler bugün final gibi bir maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan tarafın play-off yolunda avantaj elde edeceği kritik maçın sonucu merakla bekleniyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımda da cezalı oyuncu bulunmazken, Ahlatcı Çorum FK’da sakat olan Kadir Seven forma giyemeyecek. Amed’de ise antrenmanda sakatlanan Yohan Cassubie’nin durumu maçtan hemen önce netlik kazanacak.

51 puanla 8.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile aynı puanlı 9.sıradaki Amed Sportif Faaliyetler arasında bugün Diyarbakır Stadı’nda oynanacak maçta Rize bölgesi üst klasman hakemlerinden Mehmet Ali Metoğlu düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak kritik karşılaşmada Metoğlu’nun yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Muğla bölgesinden Hakan Ülker de kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.