Ahlatcı Çorum FK, kendisi gibi play-off mücadelesi veren Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’le tarihinde 7’inci kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta eşitlik var.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’le bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2’şer galibiyet alırken, 2 maç da berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK’nın 9 golüne Diyarbakır temsilcisi 9 golle cevap verdi.

İki takım arasında Çorum’da oynanan 3 maçın 2’si berabere biterken, 1’ini Amed Sportif Faaliyetler kazandı. Diyarbakır’da oynanan 3 maçta ise Ahlatcı Çorum FK 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine 6 puan yazdırdı.