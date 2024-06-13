Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Mini Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 8 takımdan 80 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gençlikspor ile Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İki sette de rakibine üstünlük kurmayı başaran Gençlikspor takımı setleri 25-10 kazanarak maçtan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Kulübü ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI AHMET

TEVFİK İLERİ'NİN

Final maçı öncesi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Spor Kulübü ile Bekir Aksoy Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. İlk seti 25-20 kaybeden Ahmet Tevfik İleri, ikinci seti 25-22, üçüncü seti de 15-10, maçı da 2-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bekir Aksoy Spor Kulübü ise dördüncülük kupasını aldı.

Final maçı sonrası düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA