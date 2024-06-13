Edinilen bilgilere göre, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, milli maçların Kadeş Barış Meydanı’nda kurulacak dev ekrandan Çorumlulara izletilmesi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan talepte bulundu. Aşgın da, daha önce Çorum FK’nın bazı maçlarının meydanda kurulan dev ekrandan izlettiklerini belirterek, teklife olumlu cevap verdi.

ASKF Başkanı Arıcı, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduğunu belirttiği

Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ederken, Çorumlular olarak milli coşkuyu hep birlikte yaşamak istediklerini söyledi.

ÇEKİLİŞLE FORMA

Milli takıma başarı dileklerinde de bulunan Arıcı, başta sporcular ve sporcu velileri olmak üzere tüm Çorumluları Türkiye’nin Avrupa Şampiyonasındaki maçlarını izlemek üzere Kadeş Barış Meydanı’na davet etti.

Maçı izlemeye gelenlere sürpriz hazırlığı içerisinde olduklarını da belirten Arıcı, izleyiciler arasında çekilişle milli takım forması vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024’te, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü, saat 19.00’da Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile saat 22.00’de Hamburg'da oynayacak.