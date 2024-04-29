Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Spor Olimpiyatları 35.Voleybol Kızlar Grup Müsabakaları Ankara'da devam ediyor. B grubunda yer alan Çorum Yurtlar takımı bugün ilk maçında Sakarya Yurtlar takımı ile karşı karşıya geldi. Ankara TEDAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı iyi bir oyunla 2-0 kazanan Çorum temsilcisi gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum Yurtlar takımı yarın ikinci maçını aynı salonda saat 15.00'de Ankara Yurtlar takımı ile oynayacak.

SALON: Ankara TEDAŞ.

HAKEMLER: Asalet Karayel, Tuğçe Yıldırım.

ÇORUM YURTLAR: Yasemin, Nurcan, Damlanur, A.Nur, Buse, Kübra, Bengisu, Hatice, Yaren, Öykü, Elif.

SAKARYA YURTLAR: Nilay, Aysel, Merve, İclal, İrem, Enise, Gülsema, Sena, Cansu, Erçil.

SETLER: 25-6, 25-16.