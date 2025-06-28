Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonunun fikstür çekimi 7 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda, saat 14.00’te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Fikstür çekiminde Arca Çorum FK’nın da maç programı belli olacak.