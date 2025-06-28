Arca Çorum FK’nın biten sezon başında Pendikspor’dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Burak Süleyman, sözleşmesinin bugün bitecek olması nedeniyle veda mesajı paylaştı.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, “Sözleşme süremin bitişiyle birlikte Çorum Futbol Kulübü’nden ayrılıyorum. Çorum FK ailesine ve Çorum şehrine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Her şey için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

26 MAÇ 3 GOL

Burak Süleyman, Arca Çorum FK formasıyla tamamı lig olmak üzere çıktığı 26 karşılaşmada 1.321 dakika süre alırken, 3 gol atıp 1 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.